وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة "تعرب عن إدانتها لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة الأونروا، من خلال تصنيفها إرهابيةً، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يؤدون واجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

وأكدت المملكة، وفق البيان، أن "على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال التزام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية".

بدورها أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، واستهداف أنشطتها عبر "السعي إلى تجريدها من حصانتها وتجريم أنشطتها".

واعتبرت الخارجية "المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسياً واستهداف رمزيتها هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وأكدت "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

وأشارت إلى "ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة، واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين".

والأربعاء، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأونروا. ولا يزال يتعين التصويت في الكنيست بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك الأونروا وتصفية قضية اللاجئين.

وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوف ان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية". وتنفي الأونروا صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

وتزداد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل تواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.