سياسة
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لأول مرة منذ توليه منصبه.. وزير الخارجية التركي يزور الصين الأسبوع القادم
يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى الصين للمرة الأولى منذ توليه منصبه، تلبية لدعوة نظيره الصيني وانغ يي.
لأول مرة منذ توليه منصبه.. وزير الخارجية التركي يزور الصين الأسبوع القادم
وزير الخارجية التركي يزور الصين الأسبوع القادم لأول مرة منذ توليه منصبه / صورة: AA
1 يونيو 2024

ومن المقرر أن يلتقي فيدان، خلال الزيارة التي تبدأ الاثنين وتستمر 3 أيام، وانغ يي، ونائب الرئيس هان تشنغ، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

كما سيجتمع وزير الخارجية التركي أيضاً بتشن ون تشينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية.

ويتصدر ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية جدول أعمال الزيارة، إذ تُعد الصين أكبر شريك تجاري لتركيا في آسيا وثالث أكبر شريك تجاري في العالم، وقُدر حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بـ48 مليار دولار.

كما سيناقش فيدان أيضاً تنسيق مبادرة الحزام والطريق الصينية مع مبادرة الممر الأوسط بين الشرق والغرب عبر بحر قزوين.

حرب غزة على جدول الأعمال

وستتطرق المحادثات أيضاً، وفق ما أفادت به المصادر، إلى التطورات في أوكرانيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما ستركز بشكل خاص على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، سيبحث فيدان تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والطيران المدني والسياحة.

وسيثير الوزير التركي، أيضاً أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية للأتراك الأويغور، وضمان ازدهارهم وسلامهم في الصين.

زيارة إلى منطقة شينغيانغ الأويغورية

ومن المتوقع أن يزور فيدان أورومكي وكاشغر، يومَي 4 و5 يونيو/حزيران.

وستكون بذلك زيارة فيدان إلى منطقة شينغيانغ اللأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، الزيارة التركية الأعلى مستوى، منذ أن أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، زيارة إلى المنطقة في أبريل/نيسان 2012، حين كان رئيساً للوزراء.

وتتخذ تركيا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات مع جميع مناطق الصين، إذ عززت حضورها الدبلوماسي في الصين بإضافة قنصلية تشنغدو العامة، التي افتتحت العام الماضي، إلى سفارتها في بكين وقنصلياتها في غوانغتشو وشانغهاي وهونغ كونغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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