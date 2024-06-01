وكان يونس باكسوي، مراسل قناة CNN التركية الإخبارية، يبث على الهواء مباشرة، أمس السبت، عندما توجه إليه رجل يعتقد أنه من أنصار تنظيم غولن الإرهابي بسيارته.

وتظهر اللقطات أن الرجل خرج في وقت لاحق من سيارته ذات الدفع الرباعي وضرب باكسوي في وجهه.

وقال باكسوي عندما استأنف البث "طار هاتفي ونظارتي بعيدًا، وعرضت للهجوم وتمزق قميصي. ركبت سيارتي الآن واتصلت بالشرطة، وسوف يصلون إلى هنا قريبًا، وسأقدم شكوى"

من جانبه أجرى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مكالمة هاتفية مع المراسل عبّر خلالها عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وقال ألطون على منصة إكس مساء السبت "ستتابع سلطاتنا هذه القضية وسنتخذ كل خطوة أمام السلطات الأمريكية لضمان حصول المتورطين في هذا الهجوم الخسيس على العقوبة التي يستحقونها".

وأضاف ألطون "سنواصل القتال ضد الإرهابيين الذين هم أعداء تركيا، أينما كانوا في العالم. ونحن مدينون بامتناننا للصحفيين المحبين للحقيقة لتحملهم هذا الكفاح".

كما أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الذي تعرض له مراسل قناة CNN التركية في الولايات المتحدة.

ودعت الخارجية في بيان، فجر اليوم الأحد، السلطات الأمريكية لاتخاذ الخطوات اللازمة "لضمان محاسبة الأشخاص الذين نفذوا هذا الهجوم وحرضوا عليه".

اختفاء غامض

وجاء الهجوم على باكسوي بعد يوم من تصوير وكالة الأناضول منطقة السكن بطائرة بدون طيار، للتحقيق في مزاعم حول نقل زعيم تنظيم غولن الإرهابي إلى مكان آخر غير المقر الذي أقام فيه لسنوات عديدة.

وادعى ابن شقيق غولن، أبوسلمه غولن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أن زعيم التنظيم فتح الله غولن الإرهابي قد جرى اختطافه من مقر إقامته.

وأظهرت لقطات للأناضول أن ساحة انتظار السيارات التي كانت ممتلئة في السابق لم تعد تضم سوى عدد قليل من المركبات، وشوهد شخص واحد فقط يدخل أو يخرج من إحدى دور الضيافة في المنطقة.

ووفقا لادعاءات ابن أخيه، فإن غولن محتجز في مكان مجهول من قبل جودت توركيولو، المعروف باسم "الصندوق الأسود" للتنظيم الإرهابي إلى جانب بربروس كوكاكورت، ومصطفى أوزجان، والطبيب الشخصي لغولن، قدرت أونال.

ويعيش فتح الله غولن منذ سنوات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

وسعت تركيا بشكل متواصل إلى تسليم غولن، لكن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التهرب من المسألة.