وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين، يحيى سريع، في بيان مصور "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير 6 عمليات عسكرية"

وأوضح سريع أن العملية الأولى "استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في ثاني استهداف لها خلال 24 ساعة".

وكشف المتحدث العسكري للجماعة أن "العملية الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

فيما استهدفت العمليات الأربع الأخرى "سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة"، هي "سفينة (MAINA) التي جرى استهدافها بعمليتين، وسفينة (AlORAIQ) في المحيط الهندي، وسفينة (ABLIANI) في البحر الأحمر".