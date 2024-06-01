وتمكن اللاعب داني كارفاخال من تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية في الدقيقة 74، كما تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83.

واللقب هو السادس في آخر 11 موسماً لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الألقاب في المسابقة القارية الأعرق.

ولم يهزم ريال مدريد سوى مرتين في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، محققاً ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

وأنهى ريال المسابقة القارية من دون خسارة للمرة الأولى في تاريخه، محققاً 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات.