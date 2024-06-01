سياسة
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ريال مدريد الإسباني يتوّج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا
أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، أمس السبت، على ملعب ويمبلي في لندن.
ريال مدريد الإسباني يتوّج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد الإسباني يتوّج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا / صورة: Reuters
1 يونيو 2024

وتمكن اللاعب داني كارفاخال من تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية في الدقيقة 74، كما تمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83.

واللقب هو السادس في آخر 11 موسماً لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الألقاب في المسابقة القارية الأعرق.

ولم يهزم ريال مدريد سوى مرتين في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، محققاً ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

وأنهى ريال المسابقة القارية من دون خسارة للمرة الأولى في تاريخه، محققاً 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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