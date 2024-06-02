سياسة
2 دقيقة قراءة
مهمة تاريخية.. هبوط مركبة فضاء صينية على "الجانب الخفي" للقمر لجلب عينات
أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، فجر الأحد، أن مركبة الفضاء تشانغ آه-6 غير المأهولة هبطت على الجانب البعيد من القمر، في مهمة تاريخية تهدف إلى جمع صخور وعينات من تربة سطح القمر.
مهمة تاريخية.. هبوط مركبة فضاء صينية على "الجانب الخفي" للقمر لجلب عينات
هبوط مركبة فضاء صينية على "الجانب الخفي" للقمر لجلب عينات / صورة: Xinhua
2 يونيو 2024

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت إنه "في الساعة 6:23 صباح الثاني من يونيو\حزيران بتوقيت بكين، هبطت المركبة الفضائية تشانغ آه-6 بنجاح بدعم من القمر الصناعي التتبعي تشيويه تشياو-2، في منطقة الهبوط المحددة مسبقاً في حوض القطب الجنوبي على ظهر القمر".

وكشفت عن أن "مهمة تشانغ آه-6 هي أول مهمة بشرية لأخذ عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها. وتنطوي المهمة على العديد من الابتكارات الهندسية والمخاطر العالية والصعوبات الكبيرة".

وأوضحت الإدارة أن "الحمولات التي تحملها مركبة الهبوط تشانغ آه-6 ستعمل وفقا لما هو مخطط لها وستنفذ مهام استكشافية علمية".

وتسهم هذه الخطوة في رفع مكانة الصين كقوة فضائية في سباق عالمي إلى القمر، حيث تأمل دول منها الولايات المتحدة في استغلال المعادن على سطح القمر، لدعم مهام رواد الفضاء طويلة الأجل وإقامة قواعد على القمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us