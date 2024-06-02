وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت إنه "في الساعة 6:23 صباح الثاني من يونيو\حزيران بتوقيت بكين، هبطت المركبة الفضائية تشانغ آه-6 بنجاح بدعم من القمر الصناعي التتبعي تشيويه تشياو-2، في منطقة الهبوط المحددة مسبقاً في حوض القطب الجنوبي على ظهر القمر".

وكشفت عن أن "مهمة تشانغ آه-6 هي أول مهمة بشرية لأخذ عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها. وتنطوي المهمة على العديد من الابتكارات الهندسية والمخاطر العالية والصعوبات الكبيرة".

وأوضحت الإدارة أن "الحمولات التي تحملها مركبة الهبوط تشانغ آه-6 ستعمل وفقا لما هو مخطط لها وستنفذ مهام استكشافية علمية".

وتسهم هذه الخطوة في رفع مكانة الصين كقوة فضائية في سباق عالمي إلى القمر، حيث تأمل دول منها الولايات المتحدة في استغلال المعادن على سطح القمر، لدعم مهام رواد الفضاء طويلة الأجل وإقامة قواعد على القمر.