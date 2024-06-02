سياسة
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تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية وتدعو لرد حازم
أعلنت تشيلي عزمها الانضمام إلى جمهورية جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تطالب بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية وتدعو لرد حازم
رئيس تشيلي يعلن انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية / صورة: AFP
2 يونيو 2024

وقال رئيس تشيلي غابريال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده، مساء أمس السبت، إن بلاده قررت أن تدعم وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها. وتحدث في كلمته عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، داعياً إلى رد حازم من المجتمع الدولي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى لدى محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل تتهمها فيها بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

وأمرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما أمرتها مجددا في 24 مايو/أيار بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح (جنوب قطاع غزة). لكنها لم تبتّ بعد في جوهر القضية (انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948).

وكانت الحكومة التشيلية أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح الذي تسبب أيضاً في حريق وخلف 45 شهيداً، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس غابريال بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011، أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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