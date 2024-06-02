سياسة
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"بيرقدار TB3" التركية تجتاز بنجاح اختبار الإقلاع من المنحدر
أجرت مسيّرة المسلحة "بيراقدر TB3" التركية بنجاح أول اختبار إقلاع من المنحدر في ظروف تحاكي المدرج على متن سفينة "تي سي جي الأناضول".
"بيرقدار TB3" التركية تجتاز بنجاح اختبار الإقلاع من المنحدر
مسيرة "بيرقدار تي بي 3" التركية تجتاز بنجاح اختبار الإقلاع من المنحدر لأول مرة / صورة: AA
2 يونيو 2024

ونشرت شركة "بايكار" (Baykar) التركية الرائدة عالمياً في مجال الطائرات المسيرة أمس السبت، مشاهد عبر حسابها في منصة إكس للحظات الاختبار الذي أجري في مركزها المخصص لذلك بولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن شركة، بأن المدرج المبني في مركز الاختبار يتمتع بنفس ميزات المدرج على سطح السفينة الحربية التركية "تي سي جي الأناضول" TCG Anadolu، ويحتوي على منحدر بزاوية 12 درجة.

وشمل الاختبار الأول 4 محاولات للطائرة المسيّرة "بيرقدار TB3"، وأكملت كلها بالنجاح.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "بايكار" اجتياز "بيرقدار TB3" بنجاح أول اختبار طيران لها.

و"بيرقدار TB3" مسيّرة هجومية تتمتع بميزة طي الجناحين، ما يجعلها قادرة على الهبوط والإقلاع من المدرجات القصيرة كالتي على حاملة الطائرات التركية "TCG Anadolu"، وستكون الأولى من طرازها في العالم.

وتُعَدّ "بيرقدار TB3"، نسخة بحرية من مُسيَّرة "بيرقدار TB2" الشهيرة، التي أثبتت كفاءة عالية فوق أكثر من ساحة صراع في السنوات الأخيرة. أما محرك الطائرة فهو "TEI PD170" من تصميم وتطوير شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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