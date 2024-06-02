سياسة
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سيناتور أمريكي يصف نتنياهو بـ"مجرم حرب" ويعتبر دعوته للكونغرس يوماً حزيناً
اعتبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب "يوماً حزيناً من أجل البلاد"، واصفا نتنياهو بـ"مجرم حرب".
سيناتور أمريكي يصف نتنياهو بـ"مجرم حرب" ويعتبر دعوته للكونغرس يوماً حزيناً
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يستنكر دعوة نتنياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب / صورة: Reuters Archive
2 يونيو 2024

جاء ذلك في منشور للسيناتور المعروف بمواقفه المعارضة للحرب، عبر منصة إكس أمس السبت، انتقد فيها كلاً من إسرائيل وبلاده.

وأكد ساندرز أنه "يوم حزين للغاية من أجل الولايات المتحدة أن يقوم مسؤولو الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بدعوة نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب". وشدد على أن نتنياهو "مجرم حرب"، مضيفاً أنه لن يحضر الجلسة التي سيتحدث فيها بالتأكيد.

وأعلن القادة الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي في 31 مايو/أيار، دعوة نتنياهو إلى إلقاء كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس من أجل إظهار تضامنهم مع إسرائيل.

يشار إلى أن رسالة الدعوة بعثها إلى نتنياهو رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب الديموقراطي حكيم جيفريز.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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