وتتواصل عمليات انتشال جثامين الضحايا من الشوارع والأزقة ومن تحت ركام المباني المدمرة، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا قبل يومين.

وقالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان إن طواقم الإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال أكثر 120 جثة من الشوارع والبنايات المدمرة في جباليا.

والجمعة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنهاء عمليته العسكرية في جباليا التي استمرت 20 يوماً قُتل خلالها 10 جنود وفق إحصائيته المعلنة، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الإحصائية الحقيقية لقتلاها وجرحاها.

مقتل طفلين متأثرين بجراحهما

وفي مدينة غزة، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، بأن طواقمه انتشلت 3 شهداء بينهم امرأة وطفل رضيع، وعدداً من الجرحى، بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة النبيه قرب ساحة الشوا في حي الدرج شرق المدينة.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عمارة سكنية لعائلة خليفة بجوار مسجد الشمعة في البلدة القديمة شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات. فيما أكدت مصادر طبية مقتل طفلين متأثرين بجراح أصيبا بها في استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين منفصلين في حيي الدرج والصبرة بالمدينة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، جنوب حيي الزيتون والصبرة بشكل متقطع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

كما شهدت بلدة المغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وترافق ذلك مع نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في المغراقة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة الزهراء وأبراج الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات (وسط)، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي ودير البلح (وسط).

استمرار استهداف منازل رفح

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف ونيران أسلحتها الرشاشة في عرض البحر مقابل منطقة المواصي، بينما شنت الطائرات الحربية غارات استهدفت أرضاً في بلدة القرارة شمالي المدينة.

كما تواصلت العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح لليوم 25 على التوالي، عبر سلسلة غارات جوية ومدفعية عنيفة.

وأفاد شهود عيان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت منازل في أحياء البرازيل والجنينة والإمام علي، ومخيم يبنا وحارة طباسية، فيما قصفت المدفعية منطقة سوق الحلال وحي قشطة جنوب المدينة.

وأوضح الشهود أن الطائرات المروحية والمسيرة أطلقت نيرانها تجاه مناطق وسط وشرق رفح، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع المدني من الوصول إلى عديد من المناطق لإجلاء المصابين والشهداء.

وفي 7 مايو/أيار الماضي، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من إعلانها بدء عملية عسكرية في المدينة، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.