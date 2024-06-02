سياسة
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إعلام عبري: ليبرمان يتلقى عرضاً من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد، إنه تلقى عرضاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتولي حقيبة الدفاع، مؤكداً أنه يرفض الانضمام إلى هذه الحكومة، حسبما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
إعلام عبري: ليبرمان يتلقى عرضاً من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع
صحيفة عبرية: ليبرمان يتلقى عرضاً من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع / صورة: AP
2 يونيو 2024

وقال ليبرمان وهو وزير الدفاع الأسبق (2016- 2018) : "تلقيت قبل أيام عرضاً من رئيس الوزراء بالعودة إلى منصب وزير الدفاع، لكننا لا نُلدغ من الجحر مرتين".

وأضاف: "أنا أفضل انتظار خوض الانتخابات، وبالموازاة فإن الإيرانيين يندفعون نحو القنبلة النووية ويخططون لهجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، فيما حكومتنا منشغلة بالنجاة سياسياً"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

والاثنين، دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".

وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست (البرلمان)، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفق المصدر ذاته.

كما دعا ليبرمان نواب حزب الليكود (32 مقعداً) بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.

وسبق أن هاجم ليبرمان رئيس نتنياهو مراراً، قائلاً: "الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها"، و"التخلص من نتنياهو يمثل مكافأة للإسرائيليين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلاً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة " و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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