سياسة
2 دقيقة قراءة
انتخابات الرئاسة الإيرانية.. 23 مرشحاً أولياً بينهم امرأة ورئيس سابق
قدّم 23 مرشحاً لخوض انتخابات الرئاسة في إيران حتى اليوم الأحد طلبات ترشيحهم إلى وزارة الداخلية، تمهيداً للاقتراع المقرر إجراؤه في 28 يونيو/حزيران الجاري، بينهم نائبة البرلمان السابقة زهرة اللهيان.
انتخابات الرئاسة الإيرانية.. 23 مرشحاً أولياً بينهم امرأة ورئيس سابق
الرئيس الأسبق أحمدي نجاد بين 23 مرشحاً أولياً لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها 28 يونيو/حزيران / صورة: Reuters
2 يونيو 2024

تأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية يوم 20 مايو/أيار الماضي. ومن أبرز المرشحين، الرئيس الأسبق للبلاد أحمدي نجاد، ووزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي.

كما أعلن وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي الحالي محمد مهدي اسماعيلي ونائب الرئيس السابق محمد رضا ميرتاجديني، ترشحهم للانتخابات الرئاسية، التي بدأت عملية استقبال طلباتها يوم 30 مايو/أيار، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتتولى هيئة الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور تحديد إن كان المرشحون الذين يتقدمون للترشح "مؤهلون" للمشاركة في الانتخابات، وعقب انتهاء عملية تقديم طلبات المرشحين، يجري مجلس صيانة الدستور تقييماً للطلبات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.

وسيُتاح للمرشحين الذين يصدق طلباتهم مجلس صيانة الدستور، إجراء حملاتهم الانتخابية لمدة 14 يوماً.

وفي 20 مايو/أيار، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ووفقاً للدستور الإيراني، على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوماً على الأكثر في حالة وفاة الرئيس الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us