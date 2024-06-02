تأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية يوم 20 مايو/أيار الماضي. ومن أبرز المرشحين، الرئيس الأسبق للبلاد أحمدي نجاد، ووزير الصحة السابق الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي المحافظ سعيد جليلي.

كما أعلن وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي الحالي محمد مهدي اسماعيلي ونائب الرئيس السابق محمد رضا ميرتاجديني، ترشحهم للانتخابات الرئاسية، التي بدأت عملية استقبال طلباتها يوم 30 مايو/أيار، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتتولى هيئة الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور تحديد إن كان المرشحون الذين يتقدمون للترشح "مؤهلون" للمشاركة في الانتخابات، وعقب انتهاء عملية تقديم طلبات المرشحين، يجري مجلس صيانة الدستور تقييماً للطلبات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام.

وسيُتاح للمرشحين الذين يصدق طلباتهم مجلس صيانة الدستور، إجراء حملاتهم الانتخابية لمدة 14 يوماً.

وفي 20 مايو/أيار، أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه، بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ووفقاً للدستور الإيراني، على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يوماً على الأكثر في حالة وفاة الرئيس الحالي.