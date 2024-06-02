وقال زيلينسكي للصحفيين، على هامش منتدى أمني في سنغافورة، يجمع مسؤولي دفاع من جميع أنحاء العالم: "الصين، للأسف، تعمل جاهدة اليوم لمنع الدول من حضور قمة السلام".

وأضافت: "وإلا فإنه سيكون من الصعب على المؤتمر أن يلعب دوراً جوهريّاً في استعادة السلام".

وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله لأن "قادة بعض الدول" لن يشاركوا في قمة السلام في أوكرانيا، المقرر عقدها في سويسرا خلال يونيو/حزيران الجاري.

ولفت إلى أن أكثر من مئة بلد ومنظمة التزمت المشاركة في هذه القمة، المقرر عقدها في يونيو بسويسرا، وحض دول منطقة آسيا والمحيط الهادي على حضورها.

من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، الجمعة، إن بكين تعتقد أن المؤتمر "يجب أن يحظى باعتراف روسيا وأوكرانيا ومشاركة متساوية لجميع الأطراف، ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وأعلنت الصين إن رئيسها، شي جين بينغ، لن يشارك في القمة ما لم تُدْعَ روسيا إليها، فيما لم يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزامه حضورها بعد.

وقد يطغى عدم حضور بايدن، وهو الداعم الرئيسي لأوكرانيا الذي يخوض حملة انتخابية ضد دونالد ترمب، على القمة، فيما لم يُعطِ أي مؤشر على حضوره.

ورأى زيلينسكي أن الصين "أداة في يد (فلاديمير) بوتين"، واتهم روسيا بـ"استخدام النفوذ الصيني والدبلوماسيين الصينيين لفعل كل شيء لعرقلة قمة السلام".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم -في مقدمتها واشنطن- إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.