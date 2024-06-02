وقال أردوغان في خطاب ألقاه، الأحد، خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.: "يجب وقف هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".

وشدد على أنّ "تركيا تعارض، في كل المنابر، القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاماً، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها".

وشدد الرئيس التركي على أنّ القضية الفلسطينية والمجزرة المستمرة في غزة منذ نحو 8 أشهر، على رأس جدول أعمالهم.

واعتبر أنّ فلسطين، وغزة بالتحديد، كانتا مكاناً لاختبار الإنسانية والإسلام بالنسبة لمواقف الدول، مشدداً على أنّ تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل السبل، "ولن يغيّر موقفها أي ضغط أو تهديد".

ولفت إلى أنّ "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النازحين بمدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، تُذكّر من جديد بأنّ سياسة الاحتلال والاضطهاد والتدمير لم تبدأ الآن، عندما يُستعرض تاريخ المجازر والإبادات الجماعية للصهيونية".

وأكد أردوغان أن ما تفعله حركة حماس والفلسطينيون هو "نضال بطولي"، لأنهم "لا يدافعون به عن أرضهم فحسب، بل عن الأناضول، مقابل وهم الأرض الموعودة". وتابع: "إخواننا الفلسطينيون يدافعون عن القيم الإنسانية في غزة. وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد ذلك".

وفي ما يخص مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "لا يمكن لتركيا أن تنعم بالسلام وتشعر بالأمان ما لم تجفف المستنقعات التي تنتج الإرهاب في شمال العراق وسوريا".