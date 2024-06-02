سياسة
2 دقيقة قراءة
"همجي ومتعطش للدماء".. أردوغان يدعو لوقف ممارسات نتنياهو ضد الفلسطينيين
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها، وتعارض في كل المنابر القمع والمجازر والظلم المستمر عليه منذ 76 عاماً، داعياً إلى وقف ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العدوانية.
"همجي ومتعطش للدماء".. أردوغان يدعو لوقف ممارسات نتنياهو ضد الفلسطينيين
أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء يجب وقفه / صورة: AA
2 يونيو 2024

وقال أردوغان في خطاب ألقاه، الأحد، خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.: "يجب وقف هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".

وشدد على أنّ "تركيا تعارض، في كل المنابر، القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاماً، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها".

وشدد الرئيس التركي على أنّ القضية الفلسطينية والمجزرة المستمرة في غزة منذ نحو 8 أشهر، على رأس جدول أعمالهم.

واعتبر أنّ فلسطين، وغزة بالتحديد، كانتا مكاناً لاختبار الإنسانية والإسلام بالنسبة لمواقف الدول، مشدداً على أنّ تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل السبل، "ولن يغيّر موقفها أي ضغط أو تهديد".

ولفت إلى أنّ "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النازحين بمدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، تُذكّر من جديد بأنّ سياسة الاحتلال والاضطهاد والتدمير لم تبدأ الآن، عندما يُستعرض تاريخ المجازر والإبادات الجماعية للصهيونية".

وأكد أردوغان أن ما تفعله حركة حماس والفلسطينيون هو "نضال بطولي"، لأنهم "لا يدافعون به عن أرضهم فحسب، بل عن الأناضول، مقابل وهم الأرض الموعودة". وتابع: "إخواننا الفلسطينيون يدافعون عن القيم الإنسانية في غزة. وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد ذلك".

وفي ما يخص مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "لا يمكن لتركيا أن تنعم بالسلام وتشعر بالأمان ما لم تجفف المستنقعات التي تنتج الإرهاب في شمال العراق وسوريا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us