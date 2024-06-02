وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضحت الوكالة الأممية أن "العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية، اضطرت آلاف العائلات إلى الفرار".

وجددت "أونروا" المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة نظراً لتقلص المجال الإنساني باستمرار.

وتشير التقديرات إلى أن 1.7 مليون شخص نزحوا إلى خان يونس والمناطق الوسطى بغزة، حسب المصدر نفسه.

والسبت، قال مفوض وكالة "أونروا"، فيليب لازاريني: "ملاجئنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، وأكثر من مليون شخص نزحوا بحثاً عن مكان آمن لم يجدوه قط".

وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "اضطرت أونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح".

وأشار إلى أن "فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة".

وتابع مفوض "أونروا": "في خان يونس، استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات "أونروا" في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.