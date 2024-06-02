سياسة
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انتهاء اجتماع "معبر رفح " في القاهرة وسط تمسك مصر بانسحاب الاحتلال منه
أعلنت القاهرة، مساء اليوم الأحد، انتهاء الاجتماع المصري-الأمريكي-الإسرائيلي الذي استضافته القاهرة، بشأن معبر رفح الحدودي مع غزة، وسط تمسك مصري بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني منه.
انتهاء اجتماع "معبر رفح " في القاهرة وسط تمسك مصر بانسحاب الاحتلال منه
ميناء رفح البري / صورة: TRT Arabi
2 يونيو 2024

جاء ذلك حسب ما ذكر مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفق المصدر فقد "انتهى اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفدَي الولايات المتحدة وإسرائيل"

وكشف أن "مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يجري استئناف تشغيله مرة أخرى".

وأضاف المصدر أن "الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية".

وتابع: "تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميّاً تشمل المواد اللازمة كافة، سواء غذائية أو طبية أو وقود".

وفي 7 مايو/أيار الماضي، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من إعلانها بدء عملية عسكرية في المدينة، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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