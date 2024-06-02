سياسة
3 دقيقة قراءة
سقوط مسيّرتين بالجليل الغربي.. وحزب الله يعلن قصف فرقة "الجولان 210"
أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن طائرتين مُسيّرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية انفجرتا في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل دون خسائر.
سقوط مسيّرتين بالجليل الغربي.. وحزب الله يعلن قصف فرقة "الجولان 210"
سقوط مسيّرتين بالجليل الغربي / صورة: Reuters
2 يونيو 2024

وقالت القناة إنه جرى إطلاق مُسيّرتين من الأراضي اللبنانية وانفجرتا وسقطتا في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي دون إصابات أو أضرار.

وأعلن "حزب الله"، عبر بيان، أن عناصره قصفت مقر قيادة "فرقة الجولان 210" الإسرائيلية في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، ردّاً على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة البقاع، شرقي لبنان.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة نهاريا، إثر تسلل طائرة مسيّرة جرى اعتراضها لاحقاً، دون تسجيل أضرار مادية أو خسائر بشرية.

كما دوّت صفارات الإنذار في مدينة عكا وبلدات مجاورة لها، بعد تخوف من تسلل طائرات مسيّرة في وقت سابق الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن حرائق اندلعت في قرية قصرين بالجولان السوري المحتل، بعد سقوط 10 صواريخ أُطلقت من لبنان بعد ظهر الأحد، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على منطقة بعلبك شرقي لبنان (على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود)، بعدما أعلن "حزب الله" قصف مواقع إسرائيلية وإسقاط مسيرة من طراز "هرميس 900".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها "تتضامن مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتُواصل إسرائيل الحرب على غزة، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us