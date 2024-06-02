وقالت القناة إنه جرى إطلاق مُسيّرتين من الأراضي اللبنانية وانفجرتا وسقطتا في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي دون إصابات أو أضرار.

وأعلن "حزب الله"، عبر بيان، أن عناصره قصفت مقر قيادة "فرقة الجولان 210" الإسرائيلية في ثكنة "نفح" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، ردّاً على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة البقاع، شرقي لبنان.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة نهاريا، إثر تسلل طائرة مسيّرة جرى اعتراضها لاحقاً، دون تسجيل أضرار مادية أو خسائر بشرية.

كما دوّت صفارات الإنذار في مدينة عكا وبلدات مجاورة لها، بعد تخوف من تسلل طائرات مسيّرة في وقت سابق الأحد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن حرائق اندلعت في قرية قصرين بالجولان السوري المحتل، بعد سقوط 10 صواريخ أُطلقت من لبنان بعد ظهر الأحد، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على منطقة بعلبك شرقي لبنان (على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود)، بعدما أعلن "حزب الله" قصف مواقع إسرائيلية وإسقاط مسيرة من طراز "هرميس 900".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها "تتضامن مع غزة"، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتُواصل إسرائيل الحرب على غزة، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.