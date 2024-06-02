وقالت "القسّام"، في بيان نشرته على حسابها في تليغرم، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي بيان آخر قالت: "قصفنا مقر قيادة العدو (الإسرائيلي) في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

وفي رفح جنوباً، استهدف مقاتلو القسّام جرَّافتين عسكريتين للاحتلال من نوع "D9" بقذيفتَي "تاندوم" في شارع بوابة صلاح الدين.

كما فجّروا جرّافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب جمعية الأمل في مخيم يبنا بمدينة رفح.

وفي وقت سابق الأحد، شهدت مناطق جنوبي مدينة غزة توغلاً لآليات عسكرية للاحتلال، وأفاد شهود عيان بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بالمدينة.

وأوضح الشهود أنه بالتزامن مع التوغل، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية قذائفها المدفعية تجاه الطرقات ومنازل المواطنين في حي الصبرة والزيتون وتل الهوى.

يأتي ذلك ضمن عدوان مدمّر يواصل الاحتلال شنّه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّف عدداً هائلاً من الضحايا المدنيين، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".