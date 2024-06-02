وقال مكتب رئيس جزر المالديف، محمد مويزو، في بيان، إن "مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية"، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف البيان أن "الرئيس مويزو سيعين مبعوثاً خاصّاً لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وإطلاق حملة لجمع التبرعات".

في سياق ذلك، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها بعدم السفر إلى المالديف بعدما حظرت حكومتها دخولهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة، مضيفة أنه "بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة".

وخلال العام الماضي، زار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.

وتقع جمهورية المالديف في المحيط الهندي، وتضمّ ما يقرب من 1190 جزيرة مرجانية ويفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.