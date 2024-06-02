سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير أهداف لجماعة الحوثي في البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها دمرت أهدافاً للحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر، بما في ذلك طائرة مسيّرة، وصاروخين باليستيين.
الجيش الأمريكي يعلن تدمير أهداف لجماعة الحوثي في البحر الأحمر
القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)  تعلن تدمير أهداف لجماعة الحوثي في البحر الأحمر / صورة: Reuters Archive
2 يونيو 2024

وقالت سنتكوم، في بيان أصدرته في وقت متأخر من السبت: "بين الساعة 09:00 صباحاً و07:30 مساءً (بتوقيت صنعاء/ تغ+3) في الأول من يونيو/حزيران الجاري، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "سنتكوم لاحظت أيضاً تحطم طائرتين مسيّرتين في البحر الأحمر"، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وجاء في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، بين الساعة 07:00 والساعة 11:30 مساءً، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في التصدي لصاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه جرى إطلاق الصاروخين باتجاه السفينة الأمريكية "يو إس إس غرافلي" (USS Gravely)، إذ دُمِّر الصاروخان دفاعاً عن النفس".

ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات من السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

واختتمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها بالقول إن الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن تمثل "تهديداً وشيكاً" للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين وسفن قالت إنها "انتهكت" حظر الوصول إلى مواني إسرائيل.

وفي بيان تليفزيوني للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين، قال يحيى سريع: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردّاً على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر 6 عمليات عسكرية".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سُفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديّاً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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