سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون يدين اعتداء شرطة نيويورك على مصور وكالة الأناضول
ندّد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بتعرّض مصور وكالة الأناضول فاتح أقطاش للعنف على يد شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، في أثناء تغطيته مظاهرة داعمة لفلسطين.
ألطون يدين اعتداء شرطة نيويورك على مصور وكالة الأناضول
ينظم محتجون منذ الجمعة مظاهرة في نيويورك للتنديد باستمرار هجمات الاحتلال على غزة / صورة: AA
2 يونيو 2024

وقال ألطون في منشور على منصة إكس: "أدين الاعتداء الجسدي على السيد أقطاش، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف أن "حرية الصحافة هي العمود الفقري للديمقراطية", مؤكداً "مواصلة الوقوف إلى جانب جميع الصحفيين المحبين للحقيقة، الذين يناضلون ضد الظلم والطغيان".

وكان أقطاش يعمل على تصوير طريقة تدخل قوات الشرطة بشكل عنيف ضد المتظاهرين في منطقة بروكلين التابعة لنيويورك.

وأظهر مقطع فيديو صوره صحفي آخر، دفع أحد أفراد الشرطة أقطاش في أثناء أدائه مهمته، ما أدى إلى سقوطه بشدة على الأرض.

وأوضح أقطاش أنه نهض بمساعدة زملائه وشرطي آخر واستمر في أداء واجبه، ولم يلاحظ الإصابات التي تعرض لها بسبب سخونة الموقف.

ولفت إلى أن الحادثة كان من الممكن أن تتسبب بارتطام رأسه بالأرض، وبالتالي تعرضه لإصابة أكثر خطورة.

والجمعة، نظم محتجون مظاهرة للتنديد باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وبخاصة تلك التي استهدفت مدينة رفح قبل أيام.

وسيطر المحتجون على أجزاء من متحف بروكلين، وعلقوا على سطحه لافتة ضخمة كتبوا عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

ووصلت فرق مكافحة الشغب في شرطة نيويورك إلى مكان الحادث، ثم اندلعت مشاجرات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

واعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين، ووثّقت عدسات الكاميرا لكم عناصر من الشرطة متظاهرةً بعد إيقاعها أرضاً، كما شوهد أحد المتظاهرين وهو مكبل اليدين من الخلف ووجهه مغطى بالدماء.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us