وقال ألطون في منشور على منصة إكس: "أدين الاعتداء الجسدي على السيد أقطاش، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف أن "حرية الصحافة هي العمود الفقري للديمقراطية", مؤكداً "مواصلة الوقوف إلى جانب جميع الصحفيين المحبين للحقيقة، الذين يناضلون ضد الظلم والطغيان".

وكان أقطاش يعمل على تصوير طريقة تدخل قوات الشرطة بشكل عنيف ضد المتظاهرين في منطقة بروكلين التابعة لنيويورك.

وأظهر مقطع فيديو صوره صحفي آخر، دفع أحد أفراد الشرطة أقطاش في أثناء أدائه مهمته، ما أدى إلى سقوطه بشدة على الأرض.

وأوضح أقطاش أنه نهض بمساعدة زملائه وشرطي آخر واستمر في أداء واجبه، ولم يلاحظ الإصابات التي تعرض لها بسبب سخونة الموقف.

ولفت إلى أن الحادثة كان من الممكن أن تتسبب بارتطام رأسه بالأرض، وبالتالي تعرضه لإصابة أكثر خطورة.

والجمعة، نظم محتجون مظاهرة للتنديد باستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وبخاصة تلك التي استهدفت مدينة رفح قبل أيام.

وسيطر المحتجون على أجزاء من متحف بروكلين، وعلقوا على سطحه لافتة ضخمة كتبوا عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

ووصلت فرق مكافحة الشغب في شرطة نيويورك إلى مكان الحادث، ثم اندلعت مشاجرات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

واعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين، ووثّقت عدسات الكاميرا لكم عناصر من الشرطة متظاهرةً بعد إيقاعها أرضاً، كما شوهد أحد المتظاهرين وهو مكبل اليدين من الخلف ووجهه مغطى بالدماء.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.