سياسة
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بمشاركة 400 مصور.. تونس تحتضن ماراثون التصوير التركي
نظمت جمعية منظمات التصوير الفوتوغرافي (FOTON)، ومقرها تركيا، بدعم من معهد يونس إمره، فعالية ماراثون التصوير في العاصمة التونسية، في 25 مايو/أيار.
بمشاركة 400 مصور.. تونس تحتضن ماراثون التصوير التركي
شارك في الفعالية التي حظيت أيضاً بدعم السفارة التركية في تونس أكثر من 400 مصور منهم 100 تركي / صورة: AA
28 مايو 2024

وشارك في الفعالية التي حظيت أيضاً بدعم السفارة التركية في تونس أكثر من 400 مصور، منهم 100 تركي.

وقال السفير أحمد مصباح دميرجان، في تصريح لوكاةل الأناضول، على هامش الفعالية، إن الأنشطة الثقافية هي أفضل وسيلة لتعريف البلدين ببعضهما.

ولفت إلى أن المصورين الأتراك المشاركين في الفعالية سيتعرفون خصائص وتاريخ وثقافة تونس وينقلونها عبر صورهم إلى تركيا.

وأشار دميرجان إلى أن الهدف من مثل هذه الفعاليات الفنية هو جمع وتوحيد المجتمعات، شاكراً في هذا السياق كل من أسهم في تنظيم ماراثون التصوير.

من جانبه، قال جوشقون آرال، أحد مؤسسي جمعية منظمات التصوير الفوتوغرافي، إن الجمعية تأسست في ظل وباء كورونا عام 2020.

وأوضح أن الجمعية كثفت أنشطتها وفعالياتها المتنوعة عقب انتهاء فترة تفشي كورونا.

وأضاف: "نظمنا مثل هذه الفعالية في ولايات عديدة بتركيا، وبفضل السفير أحمد مصباح دميرجان، ها نحن ننظم هذه الفعالية في تونس، وتعتبر هذه الفعالية هي الأولى خارج حدود بلادنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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