سياسة
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السودان.. تواصل الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" بعدة ولايات
تجددت، الأحد، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن الاشتباكات أدت إلى نزوح 250 أسرة بالفاشر.
السودان.. تواصل الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" بعدة ولايات
منظمة الهجرة الدولية: الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح 250 أسرة / صورة: AP
2 يونيو 2024

ونقلت وكالة الأناضول، عن شهود عيان، قولهم إن الجيش السوداني نفذ غارات جوية على مراكز تجمع قوات الدعم السريع حول مصفاة الجيلي للنفط شمالي الخرطوم.

وذكر الشهود أن أعمدة الدخان تصاعدت في سماء المنطقة بكثافة جراء القصف الجوي.

وتسيطر "الدعم السريع" على مناطق واسعة في مدينة بحري (شمال شرقي الخرطوم) ،بما فيها مصفاة الجيلي، بينما يتمركز الجيش بعدة أحياء شمال بحري، وفي مقر سلاح الأسلحة ومعسكري حطاب والكدرو بذات المدينة.

كما شنّ طيران الجيش غارات في مناطق جنوبي الخرطوم، ومنطقة القطينة بولاية النيل الأبيض المتاخمة للخرطوم من الناحية الجنوبية، حسب الشهود.

وقالت لجان مقاومة مدني (ناشطون)، في بيان، إن الطيران الحربي نفذ غارات ضد تجمعات "الدعم السريع" في قرية "بيكا" غرب مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت "الدعم السريع" على عدة مدن في ولاية الجزيرة، بينها ود مدني.

من جانبها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، أن "الاشتباكات تجددت بين الجيش والدعم السريع، السبت، في عدد من الأحياء الغربية والجنوبية الشرقية بالفاشر، أدت إلى نزوح 250 أسرة، كما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى (دون ذكر عدد)".

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش تسانده قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام، ضد قوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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