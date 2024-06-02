وفي 29 مايو/أيار الماضي، صدَّق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك أونروا وتصفية قضية اللاجئين.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، في بيان، إنها تدين "بشدة إجراءات إسرائيل غير القانونية لتقويض مكانة ودور أونروا من خلال محاولات تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها".

وأضافت أن هذا يأتي "بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الوكالة (في قطاع غزة)، ما أدى إلى استشهاد 192 من موظفيها".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات أونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت أكثر من 118 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وشددت على أن ذلك "يشكل امتداداً للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وجددت المنظمة "تأكيد الولاية الممنوحة لوكالة أونروا من الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية".

وتابعت بأن مسؤولياتها "تشكل عنصر استقرار في المنطقة، وشاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين وإبقاء قضيتهم حيّة في الذاكرة الجماعية وعلى أجندة المجتمع الدولي".

ودعت المجتمع الدولي "لزيادة الدعم المقدم لأونروا لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بخاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة".

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار "الأونروا"، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولاً، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة، ما أصابها بعجز مالي شديد.

استهداف ممنهج

كذلك أدانت الخارجية القطرية، في بيان، "محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف أونروا منظمة إرهابية "، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها".

واعتبرت هذا التحرك "امتداداً لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة".

وجددت الدعوة "لوقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية".

وأكدت دعم قطر لـ"أونروا، انطلاقاً من موقفها (الدوحة) الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

مليونا نازح

كما أدانت الخارجية العمانية، عبر بيان الأحد، "محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإقصاء أونروا من خلال محاولة تصنيفها منظمة إرهابية".

وحذرت الوزارة من "توابع محاولات تقويض أونروا"، وأكدت أهمية "دورها في رعاية أكثر من مليوني (نازح) فلسطيني ضاقت بهم سبل الحياة".

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

وقالت سلطنة عمان إنها "تثمن الجهود المبذولة من قبل الوكالة في سبيل إغاثة الشعب الفلسطيني، وتجدد المطالبة بتطبيق القرارات الأممية الداعية لإدخال المساعدات الإنسانية الملحة إلى قطاع غزة دون أي عراقيل".

وفي 30 مايو/أيار الماضي، طلبت إسرائيل من أونروا"، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال شهر بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

وتتهم إسرائيل أونروا بدعم حماس" وما تعتبره "إرهاباً وكراهية"، وهو ما نفت الوكالة صحته، وأكدت أنها تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين.

وفي 1949، أُسست أونروا بقرار من الأمم المتحدة، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.