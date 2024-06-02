وقال ماكليمور، السبت الماضي، خلال حفله: “لا تعويض عن ذلك (المحرقة). إن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها التكفير عن ماضينا هي الوقوف اليوم ضد الفصل العنصري وضد الاحتلال وضد الإبادة الجماعية من أجل فلسطين الحرة. هذه هي الطريقة الوحيدة".

وشدد ماكليمور على رغبته في تحقيق الأمان والحب العالميين، قائلاً: "أريد أن يشعر الجميع كأنهم يستطيعون الاستيقاظ والاستمتاع بيومهم، وأن يتنفسوا برئتيهم ولا يخافوا".

كما انتقد سياسات الولايات المتحدة وألمانيا في غزة، بقوله: "ما يمثلنا هو مشاعر قلوبنا، (ومواقف الآخرين) ليست مسؤولينا".

وبعد انتهاء كلمته، غنى ماكليمور أغنية كتبها لدعم فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.