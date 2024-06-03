سياسة
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فيضانات تغمر جنوب ألمانيا.. ومصرع عامل إغاثة خلال إنقاذ محاصرين
قضى عامل إغاثة متطوع خلال عملية إنقاذ وسط أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب ألمانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الأحد.
فيضانات تغمر جنوب ألمانيا.. ومصرع عامل إغاثة خلال إنقاذ محاصرين
فيضانات في جنوب ألمانيا.. ومصرع عامل إغاثة خلال إنقاذ محاصرين / صورة: AFP
3 يونيو 2024

وكان أربعة من عناصر الإغاثة يحاولون الوصول إلى أشخاص محاصرين بسبب مياه الفيضانات بالقرب من بفافنهوفن في منطقة بافاريا عندما انقلب قاربهم.

وتمكّن ثلاثة من أفراد الطاقم من الوصول إلى بر الأمان، بينما عثر عمال إنقاذ آخرون على الرابع (42 عاماً) ميتاً في المياه نحو الساعة 2:20 فجراً (00:20 ت.غ).

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتز في منشور على منصة إكس عن "حزنه لمصرع عامل إطفاء في بفافنهوفن"، معبراً عن تضامنه مع عائلته ورفاقه.

وأضاف: "نحن مدينون بالشكر والاحترام لعمال الإغاثة والمساعدين الذين يكافحون عواقب الفيضانات في كثير من الأماكن".

وتوجد عملية إنقاذ جارية بحثاً عن عامل إطفاء متطوّع في أوفينغن في بافاريا.

وقالت الشرطة المحلية إن الشاب البالغ 22 عاماً سقط في مياه الفيضانات بعد انقلاب قاربه ليلاً.

ومن المقرّر أن يزور شولتز الاثنين المناطق المتضررة من الفيضانات مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من هطول مزيد من الأمطار في الأجزاء الجنوبية والشرقية من ألمانيا.

وأدت أمطار غزيرة تهطل منذ الجمعة إلى فيضانات في ولايتَي بادن-فورتمبرغ وبافاريا في جنوب ألمانيا، حيث أجبر آلاف على النزوح.

وفي بافاريا، اضطر ثلاثة آلاف شخص إلى ترك منازلهم مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإقليمية.

كذلك توقفت خدمات السكك الحديدية بين مدينتَي شتوتغارت وأوغسبورغ بعد أن تسبب انهيار أرضي بخروج قطار عن مساره.

وخرجت العربتان الأماميتان عن السكة قرب مدينة شوايبيش غموند واصطدمتا بسيارة في شارع مجاور، وفقاً للشرطة. ولم يصب ركاب العربتين ولا راكب السيارة بأذى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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