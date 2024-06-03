سياسة
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سوريا.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مواقع في ريف حلب
نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري قوله إن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، وهو الهجوم الثاني الذي يجري الإبلاغ عنه على البلاد في أقل من أسبوع.
سوريا.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مواقع في ريف حلب
مواقع إعلامية موالية للنظام السوري قالت إن 17 شخصاً قُتلوا وأُصيب 15 آخرون في هذا القصف - أرشيف / صورة: AA
3 يونيو 2024

وأضاف المصدر أنه نحو الساعة 00:20 من ليلة الأحد- الاثنين، "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من جهة جنوب شرقي حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب"، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى ووقوع "بعض الخسائر المادية"، دون تحديد عدد وهوية القتلى.

من جهتها، قالت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري إن 17 شخصاً قُتلوا وأُصيب 15 آخرون في هذا القصف الذي استهدف، حسب مصادر محلية، معمل لصهر النحاس قرب بلدة حيّان في ريف حلب الشمالي الغربي.

وشنت إسرائيل في 29 مايو/أيار المنصرم هجمات جوية على المنطقة الوسطى في سوريا وعلى مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا مع ازدياد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم رئيس النظام بشار الأسد عام 2011.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد غارة جوية يُعتقد أنها إسرائيلية دمَّرت مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق وقتلت عدداً من الضباط الإيرانيين من بينهم ضابط برتبة كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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