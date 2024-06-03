وأضاف المصدر أنه نحو الساعة 00:20 من ليلة الأحد- الاثنين، "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من جهة جنوب شرقي حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب"، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى ووقوع "بعض الخسائر المادية"، دون تحديد عدد وهوية القتلى.

من جهتها، قالت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري إن 17 شخصاً قُتلوا وأُصيب 15 آخرون في هذا القصف الذي استهدف، حسب مصادر محلية، معمل لصهر النحاس قرب بلدة حيّان في ريف حلب الشمالي الغربي.

وشنت إسرائيل في 29 مايو/أيار المنصرم هجمات جوية على المنطقة الوسطى في سوريا وعلى مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا مع ازدياد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم رئيس النظام بشار الأسد عام 2011.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ردت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد غارة جوية يُعتقد أنها إسرائيلية دمَّرت مبنى في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق وقتلت عدداً من الضباط الإيرانيين من بينهم ضابط برتبة كبيرة.