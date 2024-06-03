سياسة
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غارات إسرائيلية متواصلة على غزة وعدد الشهداء يرتفع إلى 36 ألفاً و479 شهيداً
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد الضحايا إلى 36479 شهيدا و 82777 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
غارات إسرائيلية متواصلة على غزة وعدد الشهداء يرتفع إلى 36 ألفاً و479 شهيداً
استمرار سقوط شهداء ومصابين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة / صورة: Reuters
3 يونيو 2024

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي لليوم الـ241 من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، إنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد 12 مواطناً على الأقل بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وأكدت مصادر صحية استشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استُشهد مواطنان وجُرح آخرون في قصف آخَر استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في المدينة ذاتها، التي شهدت استهدافاً لمحيط مستشفى غزة الأوروبي.

تواصل القصف الإسرائيلي على رفح

وأشارت مصادر محلية إلى تسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح، فيما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالي المدينة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة استشهاد 60 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في السياق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (أونروا) اضطرار آلاف العائلات الفلسطينية للفرار بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن جميع ملاجئ الوكالة الـ36 في رفح "أصبحت فارغة الآن".

وقال أسامة الكحلوت، من غرفة عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، أمس الأحد: "تصل إلينا إشارات يومية ومستمرة من رفح لكن الاستجابة للإصابات والشهداء صعبة جداً، فالوصول صعب للغاية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف الطواقم".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسر ائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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