وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصاً بين هم مسؤولو انتخابات في أثناء عملهم في الانتخابات العامة التي اختُتمت مؤخراً في الهند نتيجة إصابتهم على ما يُعتقد بضربة شمس في ولايات أوتار براديش وبيهار في الشمال، وأوديشا في الشرق، يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع كان أسوأ في مايو/أيار، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 46 حالة، بالإضافة إلى 19189 حالة يُشتبه في إصابتها بضربة شمس، حسبما ذكر موقع ذا برنت الإخباري.

وذكرت صحيفة ذا هندو أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن الحرارة الشديدة ربما يكون 80. ورُصد أكثر من 5000 حالة إصابة بضربة شمس في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وحدها.

كان شهر مايو/أيار هو الأسوأ بالنسبة إلى المنطقة، إذ وصلت درجة الحرارة في العاصمة دلهي وولاية راجاستان القريبة إلى 50 درجة مئوية.

في المقابل، عانت أجزاء من شرق الهند تأثير الإعصار رمال. وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام شمال شرقي البلاد، في مقتل 14 شخصاً منذ يوم الثلاثاء.