سياسة
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الهند.. وفاة العشرات وإصابة 25 ألفاً بسبب الحرارة الشديدة
لقى العشرات حتفهم وأُصيب ما يقرب من 25 ألف حالة بضربة شمس في مختلف أنحاء الهند جراء ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضيين، وفق ما أفاد بيان حكومي.
الهند.. وفاة العشرات وإصابة 25 ألفاً بسبب الحرارة الشديدة
25 ألف إصابة بضربة شمس ووفاة العشرات في الهند بسبب الحرارة الشديدة / صورة: Reuters
3 يونيو 2024

وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصاً بين هم مسؤولو انتخابات في أثناء عملهم في الانتخابات العامة التي اختُتمت مؤخراً في الهند نتيجة إصابتهم على ما يُعتقد بضربة شمس في ولايات أوتار براديش وبيهار في الشمال، وأوديشا في الشرق، يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع كان أسوأ في مايو/أيار، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 46 حالة، بالإضافة إلى 19189 حالة يُشتبه في إصابتها بضربة شمس، حسبما ذكر موقع ذا برنت الإخباري.

وذكرت صحيفة ذا هندو أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن الحرارة الشديدة ربما يكون 80. ورُصد أكثر من 5000 حالة إصابة بضربة شمس في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وحدها.

كان شهر مايو/أيار هو الأسوأ بالنسبة إلى المنطقة، إذ وصلت درجة الحرارة في العاصمة دلهي وولاية راجاستان القريبة إلى 50 درجة مئوية.

في المقابل، عانت أجزاء من شرق الهند تأثير الإعصار رمال. وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام شمال شرقي البلاد، في مقتل 14 شخصاً منذ يوم الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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