وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

في السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم الاثنين، مقام "يوسف" في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وسط حماية كبيرة من شرطة الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من حاجزَي عورتا وبيت فوريك ترافقها جرَّافة، فيما نشرت القناصة فوق عدد من المباني في محيط المقام وأغلقت شارع عمان بسواتر ترابية.

اعتقالات واقتحامات

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الشاب محمد درويش من بلدة الجديرة شمال غربيّ القدس بعد مداهمة منزله، والجريح حسني صالح أبو دية من بلدة الجيب بعد مداهمة منزل ذويه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلّاً من: مجاهد أحمد غفري، ونور محمد دار خليل، وحسن معاوية فقهاء، بعد أن داهمت منازلهم وفتّشَتها في بلدة سنجل شماليّ رام الله، فيما اعتقلت الشابَّين محمد جهاد المصري ومحمد خليفة أبو عرة، من بلدة عقابا شمالي طوباس بعد مداهمة منزلَي ذويهما.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرقيّ بيت لحم وداهمت وفتشت منزل المواطن محمد محمود العمور دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معزَّزة بالآليات العسكرية بلدة حوسان غربيّ بيت لحم ونفّذَت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل وأحياء في البلدة، وشنّت حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان.

كما فتّشَت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة العوجا شماليّ مدينة أريحا ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، عُرف من أصحابها عائلة آل عطيات، وعاثت في محتوياتها، وترافق ذلك مع اقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، من حاجز عورتا ترافقها جرافة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 10 مواطنين من بلدة دورا وواد الشاجنة جنوبيّ محافظة الخليل، كما اقتحت قرية كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

يتزامن ذلك مع حرب إسرائيلية شرسة تشنّها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل تل أبيب حربها المدمرة على القطاع.​​​​​​​