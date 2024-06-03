وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، إنها رصدت نحو 720 بالوناً عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في أجزاء مختلفة من البلاد بين الثامنة مساء السبت والعاشرة صباح الأحد.

كانت سيول قد علَّقت الاتفاق جزئياً العام الماضي، بعدما وضعت كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس في المدار. وقال مجلس الأمن القومي إنه سيطلب من الحكومة "تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 18 سبتمبر/ أيلول العسكرية حتى تجري استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين".

والأربعاء الماضي، أكدت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أرسلت منطادات محملة بنفايات وورق المراحيض وما يُعتقد أنها فضلات حيوانات، إلى سيول التي نددت بالممارسات "الدنيئة" لبيونغ يانغ.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة حينها أنه جرى تحديد أجسام مجهولة يُعتقد أنها منشورات دعائية لكوريا الشمالية في منطقة غيونغي غانغوون الحدودية، وأن الجيش يتخذ إجراءاته.

كما شددت على المواطنين في هذه المنطقة بضرورة "الامتناع عن الأنشطة الخارجية وعدم لمس أي أجسام مجهولة وإبلاغ أقرب قاعدة عسكرية أو شرطة عنها".

ويطلق نشطاء كوريون جنوبيون أحياناً منطادات تحمل منشورات دعائية مناهضة لنظام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وأموالاً للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية الشمالية، وهو ما يثير غضب بيونغ يانغ، التي تخشى تسرُّب أي معلومات من الخارج إلى المجتمع الذي يخضع لرقابة مشددة.

وتعهدت كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية، الأسبوع الماضي، بالرد على هذه الأفعال، وحذّر نائب وزير الدفاع الشمالي، كيم كانغ إيل، في البيان، من أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد كوريا الجنوبية.