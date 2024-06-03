وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يُجريها فيدان للصين بصفته وزيراً للخارجية، إذ سيزور منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بوصفها جزءاً من جدول أعمال الزيارة التي ستستمر حتى 5 يونيو/حزيران الجاري.

وسيعقد فيدان خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها العلاقات التجارية والاقتصادية، والأوضاع في غزة وأوكرانيا والبحر الأحمر.

ومن المزمع أن يبحث وزير الخارجية التركي على جدول أعمال الزيارة الحقوق والحريات الأساسية للأتراك الأويغور، في أول زيارة رفيعة المستوى يُجريها مسؤول تركي إلى منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2012، عندما كان رئيساً للوزراء.

تأتي زيارة فيدان بناءً على دعوة من نظيره الصيني وانغ يي، ومن المزمع أن يجتمع أيضاً مع نائب الرئيس هان تشنغ، وممثلي الحزب الشيوعي الصيني. وحسب مصادر دبلوماسية؛ سيجري تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة ودعم حل الدولتين.

في السياق، فإن حجم التجارة الذي يصل إلى 48 مليار دولار مدرج أيضاً على جدول أعمال الزيارة، وسيناقَش إنشاء هيكل أكثر توازناً واستدامة للتجارة الثنائية وفرص التعاون بين الصين وتركيا، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية الجديدة، إضافةً إلى مناقشة أمن خطوط الإمداد العالمية.

وبعد لقاءاته التي سيُجريها في بكين، من المتوقع أن يزور الوزير فيدان مدينتي أورومتشي وكاشغر اللتين يشكل الأويغور غالبية سكانهما، يومَي 4 و5 يونيو/حزيران الجاري.