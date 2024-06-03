ومساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تقدّم بلاده دعماً مُطلَقاً لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل، يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان اليوم الاثنين، إن بلينكن تحدث هاتفياً أمس مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بشأن "مقترح وقف إطلاق النار الكامل والشامل في غزة، ضمن صفقة تضمن إطلاق سراح كل الرهائن، وتزيد كمية المساعدات الإنسانية لمختلف أنحاء القطاع".

واعتبر بلينكن أن "الاقتراح سيعزز مصالح إسرائيل الأمنية على المدى الطويل، وبينها إتاحة فرصة لتحقيق مزيد من التكامل في المنطقة"، في إشارة على ما يبدو إلى التطبيع. وجدد تأكيد "التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل".

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، بشأن مقترح الصفقة، وفق بيان ثانٍ لميلر، وقال غانتس عبر منصة إكس: "تحدثت أمس مع بلينكن عن الجهود المبذولة للتوصل إلى ترتيب لإعادة الرهائن".

ومساء السبت هدد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وحلها إذا وافق نتنياهو على الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، وقال إنها مقترح إسرائيلي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب "القوة اليهودية" سيجتمع لاحقاً لمناقشة التطورات بشأن الصفقة، بلا مزيد من التفاصيل. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية موافقتها الواضحة على الصفقة التي أعلن عنها بايدن.

وقال بن غفير في منشور عبر منصة إكس: "الصفقة كما نشرت تفاصيلها (في إشارة إلى إعلان بايدن) تعني نهاية الحرب واستسلام (إسرائيل) أمام حماس"، وأضاف: "إذا نفّذ رئيس الوزراء الصفقة غير الشرعية بموجب الشروط المنشورة، والتي تعني نهاية الحرب، فإن عوتسما يهوديت (الحزب الذي يتزعمه) سيحلّ الحكومة".

بدوره قال سموتريتش في منشور عبر منصة إكس: "تحدثت مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب قبل تدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين"، على حد تعبيره.

فيما قالت حركة حماس إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادّة للأسرى، وتكثيف الإغاثة".

فيما يُصر نتنياهو على وقف "مؤقت" لإطلاق النار، بلا إنهاء تامّ للحرب أو الانسحاب كلّيّاً من قطاع غزة.

يأتي حديث بايدن عن هذا المقترح رغم رفض إسرائيل في وقت سابق مقترَحاً آخر قدّمَته مصر وقطر، وأعلنت حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها عليه في 6 مايو/أيار الماضي.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجرِي إسرائيل وحماس منذ أشهُر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.