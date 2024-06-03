سياسة
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المكسيك.. كلاوديا شينباوم تحقق فوزاً كبيراً لتصبح أول رئيسة للبلاد
فازت مرشحة اليسار الحاكم، كلاوديا شينباوم، بانتخابات الرئاسة في المكسيك التي جرت الأحد، بفارق كبير عن منافستها اليمينية لتصبح أول رئيسة للمكسيك، وفقاً لاستطلاع آراء الناخبين الذي نقلته وسائل الإعلام.
المكسيك.. كلاوديا شينباوم تحقق فوزاً كبيراً لتصبح أول رئيسة للبلاد
كلوديا شينباوم المرشحة الرئاسية لحزب مورينا في المكسيك تحتفل بنتائج الانتخابات العامة في ساحة زوكالو بمدينة مكسيكو / صورة: AFP
3 يونيو 2024

وحسب المعطيات الأولية، حقَّقت شينباوم، الرئيسة السابقة لبلدية العاصمة مكسيكو، 57.33% من الأصوات بعد فرز أكثر من 41% من الصناديق، فيما نالت الرئيسة السابقة لبلدية ولاية هيدالغو، زوتشيتل غالفيز 29.84% من أصوات الناخبين.

وتشير استطلاعات الرأي للناخبين، إلى فوز شينباوم في الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 57 % لتكون أول امرأة رئيسة للمكسيك في تاريخها وتبدأ مهامها في 1 أكتوبر/تشرين الأول القادم في ولاية مدتها ست سنوات خلفاً للرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأشارت أربعة استطلاعات رأي أخرى إلى أن شينباوم في طريقها للفوز. ومن المقرر ظهور النتائج الأولية على مدى الساعات القادمة، فيما لم تقرّ غالفيز، بالهزيمة وطلبت من أنصارها التحلي بالصبر لحين ظهور النتائج الرسمية.

ومن شأن فوز شينباوم بالرئاسة أن يمثل خطوة كبيرة للمكسيك، وهي دولة معروفة بثقافتها الذكورية، وسط مخاوف إزاء عدد من التحديات من أبرزها الخطر الذي تمثله عصابات المخدرات على الديمقراطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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