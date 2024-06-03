وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "يجب (على حماس وإسرائيل) قبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجَزين"، وشدّد على أن "مصر واضحة في رفضها الوجود الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع غزة".

من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني في المؤتمر الصحفي ذاته: "نثمّن الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين"، وأكّد "ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية"، وأن "بين مصر وإسبانيا توافقاً كبيراً لتعزيز السلام في الشرق الأوسط".

ومساء الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل، يشمل وقفاً لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة.

وفي 7 مايو/أيار الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أغلقه أمام خروج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساساً، وترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه لعدم "شرعنة" احتلاله.

ودعت قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجَزين، كلّاً من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسّد المبادئ التي حدّدها بايدن في 31 مايو/أيار 2024"، وفق بيان مشترك السبت.

وتتضمن تلك المبادئ الذي تحدث عنها بايدن "انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنُّون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، ودخول المساعدات إلى القطاع"، وفق بيان للخارجية القطرية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنِّين.