جاء ذلك تعليقاً على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي الموافقة على استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا متورطة في هجمات على منطقة خاركيف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله: "أود أن أحذر الزعماء الأمريكيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، إنهم، لأسباب غير معروفة، يقلّلون خطورة الرد الذي قد يتلقّونه".

وأشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" وتخاطر بصراع عالمي أكبر، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد.

وأضاف أن بوتين وجّه "تحذيراً مهمّاً للغاية يجب أن يُؤخَذ بمنتهى الجدية"، كما أكد أن محاولات كييف لمهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكّر الروسية سيجري التصدي لها، محذراً من أن موسكو قد تردّ بشكل غير متكافئ على مثل هذه الخطوات.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطلع الأسبوع أن كييف ممتنة لواشنطن للسماح لها باستخدام أنظمة الصواريخ هيمارس التي أمدتها بها في منطقة خاركيف، غير أنه أشار إلى عدم كفايتها.