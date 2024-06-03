سياسة
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إذا ضربت أوكرانيا روسيا بأسلحة أمريكية.. موسكو تهدّد واشنطن بـ"عواقب وخيمة"
هدّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بـ"عواقب وخيمة" في حال تجاهلت تحذيرات موسكو من السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا.
إذا ضربت أوكرانيا روسيا بأسلحة أمريكية.. موسكو تهدّد واشنطن بـ"عواقب وخيمة"
موسكو تحذّر واشنطن إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف داخل روسيا / صورة: Reuters
3 يونيو 2024

جاء ذلك تعليقاً على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي الموافقة على استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا متورطة في هجمات على منطقة خاركيف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله: "أود أن أحذر الزعماء الأمريكيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، إنهم، لأسباب غير معروفة، يقلّلون خطورة الرد الذي قد يتلقّونه".

وأشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" وتخاطر بصراع عالمي أكبر، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد.

وأضاف أن بوتين وجّه "تحذيراً مهمّاً للغاية يجب أن يُؤخَذ بمنتهى الجدية"، كما أكد أن محاولات كييف لمهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكّر الروسية سيجري التصدي لها، محذراً من أن موسكو قد تردّ بشكل غير متكافئ على مثل هذه الخطوات.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطلع الأسبوع أن كييف ممتنة لواشنطن للسماح لها باستخدام أنظمة الصواريخ هيمارس التي أمدتها بها في منطقة خاركيف، غير أنه أشار إلى عدم كفايتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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