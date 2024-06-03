وشدد الخبراء بالمنظمة الأممية، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن الاعتراف بدولة فلسطين إقرار مهم بحقوق شعبها ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وأضافوا في بيان مشترك: "هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل". كما أكدوا أن حل الدولتين "يظل الطريق الوحيد المتوافق عليه دولياً لتحقيق السلام والأمن لفلسطين وإسرائيل، كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال".

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية على دعوة خبراء الأمم المتحدة، حتى كتابة هذه السطور. لكن تل أبيب نددت مراراً بتحركات الاعتراف بدولة فلسطينية، واعتبرتها "مكافأة" لحركة حماس، وفق زعمها.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي أوضحت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو السعي إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، وأعربت عن أملها في أن يحفز القرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لنفس الخطوة.