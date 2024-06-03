وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن السيسي كلّف مدبولي "تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأوضح البيان أن أهداف الحكومة الجديدة تتضمن "مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما جرى إنجازه في هذه الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي العام والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

وأضاف أنّ التكليفات شملت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

وزراء باقون

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن التشكيلة الجديدة ستُبقي على عدد من وزراء الحكومة المستقيلة، وهم: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما رجحت المصادر، الإبقاء على كلّ من هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات.

وطبقاً للدستور المصري، يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر.

واليوم الاثنين، وافق الرئيس الرئيس على استقالة حكومة مدبولي، وكلّف الحكومة الحالية الاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويُعدّ مدبولي (52 عاماً) ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي، بعد شريف إسماعيل وإبراهيم محلب.