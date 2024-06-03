سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر.. السيسي يكلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيلَ حكومة جديدة
كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات، بعد أن قدّم استقالة حكومته.
مصر.. السيسي يكلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيلَ حكومة جديدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة / صورة: الرئاسة المصرية
3 يونيو 2024

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن السيسي كلّف مدبولي "تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأوضح البيان أن أهداف الحكومة الجديدة تتضمن "مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما جرى إنجازه في هذه الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي العام والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

وأضاف أنّ التكليفات شملت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

وزراء باقون

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن التشكيلة الجديدة ستُبقي على عدد من وزراء الحكومة المستقيلة، وهم: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما رجحت المصادر، الإبقاء على كلّ من هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات.

وطبقاً للدستور المصري، يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر.

واليوم الاثنين، وافق الرئيس الرئيس على استقالة حكومة مدبولي، وكلّف الحكومة الحالية الاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويُعدّ مدبولي (52 عاماً) ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي، بعد شريف إسماعيل وإبراهيم محلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us