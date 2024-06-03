وبرأت هيئة مكونة من قاضيين في المحكمة العليا في إسلام آباد بقيادة رئيس المحكمة عامر فاروق خان، عمران خان وزير خارجيته شاه محمود قريشي، الذي كان متهماً مشاركاً في القضية.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنو ات على كل من عمران خان وقريشي بتهمة "إفشاء أسرار الدولة".

وتتعلق القضية بالاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد، والتي قال خان إنها جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته قبل عامين.

وخسر خان، الذي وصل إلى السلطة في عام 2018، تصويتاً على الثقة في البرلمان في أبريل/نيسان 2022، أي قبل عام واحد من إكمال فترة ولايته.

وهو مسجون حالياً في قضية زواج غير قانوني مع عقيلته بشرى بيبي، فيما ألغت المحكمة نفسها إدانته في قضية فساد العام الماضي.

وفي 3 فبراير/شباط الماضي، أعلن القاضي قدرة الله، الحكم بالسجن 7 سنوات لكل من عمران خان وعقيلته بتهمة "الزواج غير القانوني" في سجن أديالا شمال شرق مدينة روالبندي، وفقاً لقناة "ARY" الباكستانية.