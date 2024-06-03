وقال مورينيو خلال حفل التوقيع في ملعب "أولكر" وسط حشد كبير من جماهير "الكناري" ناهز 30 ألف مشجع، إنه: "منذ هذه اللحظة أنا أنتمي إلى عائلتكم، هذا القميص سيكون جزءاً من بشرتي، كرة القدم هي الشغف ولا يوجد مكان أفضل للشعور بهذا الشغف من هذا".

وأضاف: "أريد أن أعمل من أجل كرة القدم التركية. أريد مساعدة الدوري التركي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إليّ هو فنربهتشه، منذ اللحظة التي أوقّع فيها عقدي، أحلامكم هي الآن أحلامي".

وتتضمن المسيرة التدريبية لمورينيو (61 عاماً)، تتويجه بلقبين لدوري أبطال أوروبا (مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010)، وتتويجه بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي مع تشيلسي، ولقب للدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وكان مورينيو أقيل من منصبه مدرباً لروما الإيطالي في يناير/كانون الثاني الماضي بعد حلوله تاسعاً في منتصف الموسم، علماً أنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

لكنه واجه مشاكل كبيرة هذا الموسم مع فريق العاصمة الإيطالية من خلال انتقاداته للاعبيه ومسؤولي النادي والحكام، لتجري إقالته ويحلّ بدلاً منه لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي.

ويتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل والتي أثارت حولها الكثير من الانتقادات، إذ أطلق على نفسه لقب "المميز". لكن بريقه خفت منذ قرابة 10 سنوات، كما تشهد على ذلك إخفاقاته مع مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنكليزيين وأخيراً روما.

"لا وعود"

قبل بدء موسم الدوري المقبل 2024-25، يجب على فنربهتشه اجتياز ثلاث جولات تأهيلية إذا أراد الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وستكون أول مباراة رسمية لمورينيو على رأس الفريق أواخر يوليو/تموز المقبل في الجولة التأهيلية الثانية.

وقال مورينيو عن طموحاته: "لا وعود، لكن من الواضح أن الحلم الرئيسي هو الفوز بالدوري التركي الممتاز، ومع أقصى درجات الاحترام للأندية التي فازت في السنوات السابقة، فإن هذا هدفنا الرئيسي".

ولفت مورينيو إلى أهمية التريّث للفوز بلقب الدوري قائلاً: "أوروبا، عندما ينظر الناس لي، يظنون أنني وصلت إلى ستة نهائيات، وفزت بخمسة منها، يفكر الناس في الفور بشكل كبير، لكن علينا أن نسير خطوة بخطوة".

وأفاد بأن "التأهل والمباريات الفاصلة ستكون صعبة، بخاصة أنه ليس لدينا وقت للاستعداد، سأقول شيئاً ربما لا ينبغي أن أقوله، لكني أتمنى أن يخرج لاعبونا مبكراً من بطولة اليورو وأن يعودوا إلى وطنهم للراحة والتدريب".

وأشاد مورينيو بالرئيس الحالي للنادي علي كوتش، وقال إنه سيعمل تحت قيادة من سيُنتخب الأسبوع المقبل.

وأضاف: "يجب أن يجلس علي كوتش في منتصف الطاولة (لإحضاري إلى هنا).. كنت أمزح وأقول مرات عديدة: "أنا جوزيه مورينيو" لكن في هذه اللحظة أريد أن أقول من الآن: "أنا مدرب فنربهتشة".

وقال: "سأتولى تدريب فنربهتشه للعامين المقبلين. أنا أعمل في فنربهتشه. لكنني وقعت العقد مع فنربهتشه في لحظة كان فيها الرئيس ولا يزال السيد علي كوتش، وكان المدير الفني ماريو برانكو".

وردّاً على سؤال حول كيفية تعليم المشجعين التحلي بالصبر، أجاب مورينيو: "الفوز. لا يمكنك تعليم ما لا ينتمي إلى الثقافة، وهذه الثقافة تجعل الأمر ممتعاً. أعتقد أن الأمر متروك للرئيس والمديرين ومجلس الإدارة ليكونوا مستقرين ومتوازنين، ولكن ليس للجماهير".