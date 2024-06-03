وأفاد جيش الاحتلال، في بيان، بأن طائرة لسلاح الجو أغارت صباحاً في منطقة صور، وقضت على علي حسين صبرا، مشيراً إلى أنه "ناشط عسكري في حزب الله في مجال تعاظم القوة العسكرية".

وأضاف البيان: "كان حسين صبرا ضالعاً في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله"، موضحاً أن جيش الاحتلال أغار على بنية عسكرية لحزب الله ضمت عدة مبان في قرية القطراني جنوب لبنان، استخدمت من قبل قوة الدفاع الجوي للحزب.

مُسيّرات انقضاضية

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان، اليوم الاثنين، أنه شن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‌‏فرقة الجليل الأعلى، مستهدفاً المبنى وأماكن تموضع الجنود ومصيباً هدفه "بدقة"، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع النيران في المبنى، وسقوط جنود العدو بين ‏"قتيل وجريح"، دون ذكر عدد معين.

​وفي سلسلة بيانات أخرى، قال الحزب إنه "شن هجوماً جوياً بمُسيّرة ‏انقضاضية على موقع المطلة (شمال إسرائيل) مستهدفاً إحدى خيامه، وأصابه إصابة مباشرة"، موضحاً أن عناصره "استهدفوا تجمعاً لجنود ‏إسرائيليين في موقع خلّة وردة (قبالة بلدة عيتا الشعب) بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وكانت صفارات الإنذار، قد دوّت أكثر من مرة، اليوم الاثنين، في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية، وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الصفارات دوّت في مستوطنة كريات شمونه ومنطقة الجليل الأعلى.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.