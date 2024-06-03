ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله في مناقشة سرية بلجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست: "لست مستعداً لوقف الحرب"، مضيفاً: "لن أكشف تفاصيل الصفقة، ولكن ما عرضه رئيس الولايات المتحدة ليس دقيقاً، وتوجد تفاصيل أخرى لم يجرِ الكشف عنها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مساء الجمعة، وجود "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل، يشمل وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وتبادلاً للأسرى، وإعادة إعمار غزة.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله باللقاء ذاته: "لن نوافق على إنهاء الحرب دون استكمال أهدافها". مشيراً إلى أنه "لم يجرِ بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيُطلَق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".

إسقاط الحكومة

وفي السياق، هدد بن غفير، اليوم الاثنين، بإسقاط الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "مساء الجمعة، ألقى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن خطاباً وعرض صفقة يفترض أنها نيابة عن دولة إسرائيل"، مضيفاً "تُظهر تفاصيل الصفقة كما عرضها الرئيس بايدن، أنها صفقة تعني استسلام إسرائيل وإنهاء الحرب دون تحقيق الهدف الأساسي وهو تدمير حماس".

وتابع: "في نهاية يوم السبت، طلبت التحدث مع رئيس الوزراء (نتنياهو)، وفي الحديث الذي دار بيننا ادعى رئيس الوزراء أن الاتفاق ليس كما عرضه بايدن، وأ نه لن تكون هناك صفقة غير شرعية ونهاية للحرب دون حل حماس".

وقال بن غفير: "أنا أسأل سيادة رئيس الوزراء، ماذا لديك لتخفيه؟ إن لم تكن الصفقة غير شرعية ولا تتضمن التزاماً لإنهاء الحرب بالقضاء على حماس، فلماذا ترفض عرضها عليّ؟"، مضيفاً: "إن سبب الإخفاء لا يمكن أن يكون إلا سبباً واحداً، هو عبارة عن مسودة لصفقة غير شرعية، كما قدمها رئيس الولايات المتحدة، وتجري الآن محاولة تبييضها".

وأردف: "ولهذا السبب أكرر كلامي وأقول لرئيس الوزراء: إذا وقّعتم على اتفاق غير شرعي ينهي الحرب دون القضاء على حماس، فإن "القوة اليهودية" سيحل الحكومة"، في إشارة إلى حزبه المشارك في الائتلاف الحكومي.

"شبكة أمان"

في المقابل، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، عرضه تقديم "شبكة أمان" في الكنيست لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وقال لابيد بمنصة إكس: "يجب على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مقترح نتنياهو، وإرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل"، مضيفاً: "أكرر عرضي بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية لتنفيذ الصفقة".

وعقب إعلان بايدن، قالت حماس إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت حماس والفصائل موافقتها على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل رفضته، بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.