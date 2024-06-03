ويشير الفيلم الذي أعدته هيئة إذاعة وتليفزيون ألمانيا الغربية (W.D.R)، وحمل اسم "الوحدة والعدالة والتنوع - المنتخب الوطني بين العنصرية والانتماء"، إلى أن بعض اللاعبين من أصول أجنبية ممّن بذلوا جهوداً كبيرة لنجاح المنتخب الألماني لكرة القدم، همّشتهم شريحة من المجتمع الألماني وتعرضوا لخطابات عنصرية.

وعلّق مُقدّم الفيلم فيليب أونو، قائلاً: "منتخب يلعب بفخر من أجل ألمانيا، ولكن أيضاً هذا المنتخب لا يفتخر به الألمانيون كلهم".

وتضمن الفيلم آراء لاعب المنتخب الإيغواري الأصل جوناثان تاه، ولاعب المنتخب السابق الغاني الأصل جيرالد أسامواه، بالإضافة إلى أكاديميين وصحفيين وسياسيين.

ويقول ألماني مسن في الفيلم الوثائقي: "المنتخب لم يعد ألمانياً بعد الآن، الألماني الحقيقي لي هو صاحب البشرة الفاتحة"، بينما ادعى ألماني آخر أن الحصول على الجنسية الألمانية لا يجعل حامله مواطناً ألمانياً حقيقياً.

وأفرد الفيلم حيزاً للحظات ألقى فيها المشجعون الموز وهتفوا: "أيها الزنجي عد إلى منزلك" خلال مباراة لعبها جيرالد أسامواه بقميص فريق هانوفر عام 1997، بينما علّق أسامواه على تلك اللحظات قائلاً: "لا أريد أن أتذكر ذلك اليوم، لقد كانت كراهية، ما عشته في ذلك اليوم كان لا يصدق. لقد ألقوا عليّ الموز".

العنصرية ضد مسعود أوزيل

وتضمن الفيلم تغطية واسعة للانتقادات العنصرية التي تعرض لها مسعود أوزيل، اللاعب السابق بالمنتخب تركي الأصل، بسبب الصورة التي التقطها مع الرئيس رجب طيب أردوغان في بريطانيا عام 2018، وتطرق الفيلم إلى إعلان أوزيل اعتزاله اللعب في المنتخب الألماني بسبب الهجمات العنصرية التي طالته حينها.

وأشار الفيلم إلى تصريحات ألكسندر جاولاند، نائب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، لصحيفة فرانكفورتر حول لاعب المنتخب الألماني جيروم بواتينغ، التي قال فيها: "الناس يجدونه جيداً كلاعب كرة قدم، لكنهم لا يريدون شخصاً مثل بواتينغ جاراً لهم".

"اللاعبون البيض"

بالمقابل أثار استطلاع حول المنتخب الألماني أجراه قبل أيام برنامج "سبوتر إنسايد" التابع لهيئة إذاعة وتليفزيون ألمانيا الغربية انتقادات واسعة وفي مقدمتهم مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان.

وفي الاستطلاع أعرب واحد من كل خمسة أشخاص شاركوا فيه عن رغبتهم في رؤية مزيد من "اللاعبين البيض" في المنتخب الوطني الألماني، إذ أشار 17% من المشاركين إلى أنه "من المحزن" أن يكون قائد المنتخب الوطني إيلكاي غوندوغان من أصل تركي، كما أثار الاستطلاع ردود فعل المدرب ناغلسمان ولاعبي كرة قدم آخرين.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الأحد، غداة المباراة الودية ضد أوكرانيا في نورمبرغ، قال ناغلسمان: "أعتقد أنه من الجنون طرح مثل هذا السؤال على شاشة تلفاز حكومية"، مضيفاً: "أنا مصدوم.. نحن نلعب بطولة أوروبية للجميع في البلاد، وأتمنى ألا أقرأ مثل هذه الاستطلاعات السخيفة مرة أخرى"، واصفاً الاستطلاع بأنه "عنصري ومجنون".

من جانبه رد لاعب المنتخب الألماني جوشوا كيميش على الاستطلاع، وذكر أن "مثل هذه الأشياء عنصرية خالصة"، مشدداً على أن كرة القدم تجمع جنسيات وأدياناً مختلفة، وقال: "لم يكن هذا الموضوع قضية حتى داخل الفريق، أي شخص نشأ في ملاعب كرة القدم يعرف أن هذا هراء".

وذكر 65% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يتفقون مع رؤية مزيد من "اللاعبين البيض" في المنتخب الوطني الألماني.