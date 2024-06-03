وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية من خلال نظام سهم "حيتس" صاروخ أرض-أرض، كان في طريقه إلى إسرائيل من جهة البحر الأحمر، ولذلك جرى تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات".

وأوضح الجيش أن الحادثة لم توقع أي إصابات. ولم يحدد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة.

جماعة الحوثي تعلن

ولاحقاً مساء الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها "استهدفت بنجاح" هدفاً عسكرياً في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بصاروخ "فلسطين" البالستي.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، أوضح فيه أن "القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ فلسطين الباليستي".

وأضاف أن "الصاروخ جرى الكشف عنه اليوم لأول مرة"، مشيراً أن العملية "حققت هدفها بنجاح".

وأكد المتحدث أن "قوات الحوثيين مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستهدف جماعة "الحوثي" اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.