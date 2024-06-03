وقالت المحكمة ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، إن "دولة فلسطين تقدمت بتاريخ 31 مايو المنصرم بطلب الإذن وإعلان التدخل في الدعوى، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستندة إلى المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة".

ودعت دولة فلسطين كل الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، للانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، "لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية"، حسب المصدر نفسه.

وأضاف البيان أن دولة فلسطين تدعو كل الدول "لالتزام الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بهدف الحماية من مزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

من جهته قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن أهمية خطوة دولة فلسطين تكمن "في إظهار أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، لمعاقبتها ومحاسبتها، وأولاً وقف هذه الجريمة بحق أبناء شعبنا".

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "الطلب يعني أن دولة فلسطين ليست فقط تدعم ما فعلته جنوب إفريقيا في جلب إسرائيل لمحاكمتها بسبب ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بخاصة في قطاع غزة، بل إنها ستقدم مرافعة شفوية ومكتوبة أمام محكمة العدل الدولية".

وأشار إلى أن "دولة فلسطين ليست دولة عضواً في المحكمة، لكنها عضو في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وذكر أن "دولة فلسطين ستترافع أمام المحكمة شفوياً، وأنها ستقدم مرافعة كتابية أمام المحكمة حول ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".

وقال إن "الدول التي لا تلتزم أوامر محكمة العدل الدولية الاحترازية هي عملياً تعترف بارتكاب الجريمة، ويجب على الأطراف الثالثة، وهي الدول الأخرى، وضع عواقب على الدولة التي لا تلتزم وهي إسرائيل".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.