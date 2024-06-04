وقال مستشفى صفد اليوم الثلاثاء، إنه استقبل 16 مصاباً بينهم 7 جنود جراء حرائق ناجمة عن إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة من لبنان، ما أدى إلى نشوب حرائق أتت على مساحة كبيرة في منطقة ريخس راميم قرب كريات شمونة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الاثنين، أنه "جرى استدعاء عديد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادثة، وبسبب الخطر الذي يهدد المنازل في كريات شمونة ومرغليوت، صدرت تعليمات للسكان الذين بقوا في المنطقة بإخلائها".

وقالت الصحيفة إن "15 بؤرة حريق رُصِدَت في منطقتَي الجليل والجولان (السوري المحتل) وحدهما، معظمها بسبب إطلاق الصواريخ، وفي يوم حار بشكل خاصّ، وصلت فيه درجة الحرارة في كريات شمونة ومنطقة طبريا إلى أكثر من 43 درجة مئوية".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن حريقاً امتد نحو أحد الأحياء شمال كريات شمونة، وإن فرق الإطفاء تكافح ألسنة اللهب المرتفعة لمنعها من الانتشار إلى المنازل، لكن بعض ساحات المنازل بدأ يحترق بالفعل، وكذلك سقف أحد المنازل في المستوطنة.

كما اندلعت الحرائق في مستوطنات "المطلة" و"كفر غلعادي" (أُجلِيَ مَن تبقى من سكانها خوفاً على حياتهم) وكيرين نفتالي وإيليفيلت ومافو حماه ونيتور وتل ساكي، وأيضاً بالقرب من شلومي في الجليل الغربي، حيث تعمل 3 فرق إطفاء.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه جرى تفعيل "مساعدة عابرة للمناطق"، وغادرت سيارات الإطفاء وسط إسرائيل تجاه الشمال للمساعدة على إخماد الحرائق.

في السياق نفسه أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن النيران اندلعت في ريخس راميم جنوب شرقيّ كريات شمونة، لنحو 5 كيلومترات، وأخلت سلطات الإطفاء عدة منازل في كريات شمونة بعد أن اقتربت منها النيران. وقالت الصحيفة: "لم يُسمح لطائرات الإطفاء بالمشاركة في الجهود خوفاً من تعرُّضها للاستهداف على يد حزب الله".

من جانبه، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اندلاع الحرائق قائلاً: "ما يحدث الآن في الشمال هو إفلاس. حان الوقت ليحترق لبنان كله"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور بحسابه على منصة إكس: "يشتعل الشمال ويحترق معه الردع الإسرائيلي"، وأضاف: "ليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية. حكومة الفوضى الكاملة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان، سقط بعضها في مناطق مفتوحة شمال البلاد، فضلاً عن اعتراض طائرتين مسيرتين وسقوط اثنتين في منطقة مفتوحة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها "تتضامن مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.