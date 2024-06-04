وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرعات في غرينتش بولاية كونيتيكت، أمس الاثنين: "للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، يسعى الآن رئيس سابق مجرم مدان إلى منصب الرئاسة".

وأصبح ترمب أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة الأسبوع الماضي، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتستر على دفعه مبلغاً ماليّاً لشراء صمت ممثلة إباحية عن علاقة بينهما قبل انتخابات عام 2016.

واعترض ترمب في خطاب له الجمعة على الحكم والإجراءات القانونية منذ إدانته، ووصف المحكمة بأنها "فاسدة"، واتهم القاضي بـ"التزوير"، مشيراً إلى أنه يعتزم الاستئناف.

وأضاف جو بايدن: "لكن بقدر ما هو مثير للقلق، فإن الأكثر ضرراً هو الهجوم الشامل الذي يشنّه دونالد ترمب على نظام العدالة الأمريكي"، مضيفاً أنه "من التهور والخطر القول إن نظام العدالة يسيطر عليه التزوير والتلاعب، لأن ترمب وحلفاءه لا تروقهم النتيجة".

وقال مسؤولو حملة بايدن إنه أحجم إلى حد بعيد حتى الآن عن التطرق إلى حكم إدانة ترمب لتجنُّب إيجاد انطباع بأنه يسيّس العملية القضائية.

وقالت متحدثة باسم حملة دونالد ترمب على قناة "فوكس نيوز"، إنه من "المخزي" أن تصف حملة بايدن ترمب بأنه "مجرم مُدان".

ومن المقرَّر إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما أظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" الأسبوع الماضي أن 10% من الناخبين الجمهوريين قالوا إن تصويتهم لترمب بعد إدانته بات أقل احتمالاً.