واستُشهد مقاومان قُبَيل فجر اليوم الثلاثاء في اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، ونعَت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، شهيدين من عناصرها، قالت إنهما استُشهدا في أثناء تنفيذهما عملية إطلاق نار على حاجز "نتساني عوز" غربيّ مدينة طولكرم شماليّ الضفة.

وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها "كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير في محافظة طولكرم"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ألحقت خسائر مؤكَّدة في صفوف جيش الاحتلال خلال العملية.

في غضون ذلك استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيبَ 8 آخرون مساء الاثنين برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات ترافقت مع اقتحام الأخير مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضَب "استشهاد الشابّ أحمد عمر الخضري (30 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أُصيبَ بها برصاص الاحتلال في الصدر، مساء اليوم (أمس الاثنين) في نابلس".

قبل ذلك قالت وزارة الصحة إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية"، وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي، أبلغتها "باستشهاد آدم صلاح الدين منصور فراج (23 عاماً)".

وأضافت أنه "وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، الشهيد معتز خالد صادق نابلسي (28 عاماً)، و6 إصابات بجروح متفاوتة".

وقُبيل بيان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تتمكن من نقل شهيد وإصابة خطرة".

وأوضحت أن "مجموع إصابات الاقتحام بلغ 8 بالرصاص الحي حتى الآن (40: 06 بالتوقيت المحلي - 40: 15ت.غ) نُقلوا إلى مستشفيات نابلس".

اقتحامات

في غضون ذلك أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم مدينة نابلس وبلدات في المحافظة بينها برقة وعصيرة الشمالية، إضافة إلى بلدة عنبتا شرق طولكرم، ومدينة قلقيلية.

وشملت الاقتحامات الجديدة أيضاً حيّ جبل الطويل في مدينة البيرة وسط الضفة وبلدة الجيب شمال غربيّ القدس المحتلة، ومحافظة بيت لحم ومنطقتَي حرملة ورفيديا شرقيّها.

وفي جنوبيّ الضفة، أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات إسرائيلية بلدة سعير شماليّ الخليل، حيث اعتقلت فلسطينياً ونجله، فيما أضرم مستوطنون النار في أشجار الزيتون بقرية برقا إلى الشرق من رام الله.

واستناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد المواطنين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 525 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.

وبالتزامن مع الحرب على غزة وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، إلى جانب تصعيد مستوطنين اعتداءاتهم على السكان، ما أسفر، إضافة إلى الشهداء، عن اعتقال نحو 9 آلاف فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفَت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، مُعظَمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة" و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.