وقال بيان للشرطة: "توصل الضباط إلى سبب محتمل للقبض على 70 مشتبهاً به رفضوا إخلاء المبنى".

وأخرجت الشرطة المتظاهرين من المبنى واقتادتهم إلى سياراتها مقيَّدي الأيدي، فيما ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أن المتظاهرين، الذين كانوا يعبِّرون عن معارضتهم اجتياح إسرائيل لغزة، قالوا إنهم يعتزمون البقاء قبل إبعادهم بالقوة.

وقالت مجموعة تسمى "الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية" على منصة إنستغرام إن 100 شخص شاركوا في الاحتجاج. ونشرت الشبكة صوراً للافتات مثل "ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أماناً".

وقالت القنصلية الإسرائيلية إنها "شعرت بالفزع، لكنها لم تُفاجأ" من المتظاهرين الذين دخلوا بهو المبنى الذي تقع فيه القنصلية. واتهم البيان الإسرائيلي المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب مؤيدون لحماس"، على حد تعبيره.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويجلسون في ردهة مبنى القنصلية الإسرائيلية، فيما تتعالى هتافات "فلسطين حرة حرة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.