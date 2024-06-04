وقال أليكسي سميرونوف، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تليغرام، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية في المنطقة الواقعة جنوب البلاد على حدود أوكرانيا، التي هاجمت 4 قرى في منطقته باستخدام طائرات هجومية مُسيرة وهليكوبتر، حسب قوله.

وفي منطقة بيلغورود، إلى الجنوب الشرقي، أعلن الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت "عدة أهداف محمولة جواً". وتضررت أسطح بعض المساكن.

وتشن أوكرانيا بانتظام هجمات على المناطق الحدودية الروسية، مما يثير غضب الكرملين. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهجمات دفعت القوات الروسية إلى التوغل الشهر الماضي في الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف لإقامة "منطقة عازلة".

ويقول الجيش الروسي إنه سيطر على نحو 12 قرية، لكنَّ المسؤولين الأوكرانيين يشيرون إلى أن قواتهم لا تزال تسيطر على 70% من فوفشانسك، وهي بلدة رئيسية تبعد 5 كيلومترات عن الحدود.

أزمة كهرباء أوكرانية

إلى ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية استهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع محطات لتوليد الكهرباء في 5 مناطق وألحقت أضراراً بمحطتين أخريين تعملان بالطاقة الحرارية، في هجوم بأكثر من 100 طائرة مسيّرة وصاروخ.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "بعد 6 هجمات ضخمة على شبكة الكهرباء، هناك نقص كبير في الطاقة الكهربائية". كما لفتت إلى أن مهندسيها يعملون على إصلاح الأضرار، لكن الشبكة لا تزال عُرضة للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان على تليغرام، أن "فترات الانقطاع قد تزيد، وقد قُطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في عدد من المناطق، أول من أمس الأحد".

وشنت روسيا مئات الهجمات الجوية على منشآت إنتاج الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب المستمرة منذ عامين، مما أحدث أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة. وحذر أولكسندر خارشينكو، المدير التنفيذي في مركز أبحاث صناعة الطاقة في كييف، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، من أن هذه الهجمات تفرض على الأوكرانيين ضرورة التكيف.

وقال: "كل ما يمكننا فعله هو أن نعتاد حقيقة أن هذا هو الوضع الطبيعي للأمور، خلال العامين المقبلين على الأقل". لكنه استبعد "نهاية" القطاع، مؤكداً أن البنية التحتية للطاقة في البلاد ستصمد على الرغم من الانقطاعات.

فيما أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، عن زيادة أسعار الكهرباء بأكثر من 60%، وقد دخل القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن خطة إعادة الإعمار ستتكلف "جهوداً وأموالاً هائلة".

وقال في بيان إن "زيادة التعرفة خطوة صعبة ولكنها ضرورية". وكان قد قدّر في وقت سابق أن إصلاح الأضرار التي لحقت بمحطات إنتاج الطاقة الأوكرانية سيكلِّف نحو مليار دولار.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، مما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.